EPDK Kurul kararı

Trakya Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin haziran ayından itibaren uygulayacağı sistem kullanım bedelini revize edilerek, yıllık 100 bin metreküpe kadar metreküp başına 0,257529 liraya çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu şirketin nisan ayından bu yana uyguladığı sistem kullanım bedeli, yıllık 100 bin metreküplük kullanıma kadar metreküp başına 0,248436 liradan 0,257529 liraya yükseltildi.

Trakya Doğalgaz Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri, 100 bin ile 1 milyon metreküp arasındaki kullanım için metreküp başına 0,121768 liradan 0,126231 liraya, 1 milyon metreküple 10 milyon metreküp arasındaki kullanım için ise metreküp başına 0,054162 liradan 0,056141 liraya çıkarıldı.

