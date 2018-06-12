EPDK kurul kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) önlisans almak ve üretim tesisi inşaatına başlamak isteyen şirketlerin, ön proje onayıyla başvurabilmesine yıl sonuna kadar izin verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, önlisans döneminde belgelerini tamamlayarak üretim tesisi inşaatına başlamak isteyen şirketler, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ön proje onayıyla da başvurabilecekler.

