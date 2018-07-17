EPDK kurul kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı'nda değişikliğe gidildi.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, asgari mesafe tespit tutanağı aranmayacak.
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