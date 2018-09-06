FİNANS

EPDK Kurul kararı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Dağıtım şirketlerinin CNG ve LNG alım fiyatlarıyla ilgili dönemde uyguladıkları fiyatlar arasındaki fark firmaların tarifelerine yansıtılacak

Boru hattıyla gaz götürülemeyen bölgelere sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayan dağıtım şirketlerinin, CNG ve LNG alım fiyatlarıyla ilgili dönemde uyguladıkları fiyatlar arasındaki fark firmaların tarifelerine yansıtılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz iletim hattının bulunmadığı veya dağıtım şebekesinin ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde, doğalgaz temininin CNG veya LNG ile yapılması işleminde, ürün alım fiyatı ile dağıtım şirketi tarafından ilgili dönemde uygulanan fiyatlar arasında oluşan fark karşılanacak. Bu çerçevede, ilgili tarife uygulama dönemi için öngörülen tutar, işletme gideri bileşenine eklenerek perakende satış tarifesi revize edilecek. Söz konusu işlem dağıtım şirketinin talebi halinde gerçekleştirilecek.

Öngörülen tutar ile ikinci tarife uygulama döneminde gerçekleşen tutar arasında fark oluşması halinde, söz konusu fark bir sonraki tarife uygulama döneminde giderilecek.

Tarife uygulama dönemi için doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından talep edilmeyen doğalgaz fiyat farkları, ilgili şirketlerin bir sonraki tarife uygulama dönemi hesaplamalarında dikkate alınacak.

Ayrıca şirketlerin konuya ilişkin tarife revizyonlarında, 2017 yılında gerçekleşen CNG veya LNG alım fiyatları dikkate alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi gazete

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