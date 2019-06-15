EPDK kurul kararı

Ulusal ve komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasında ithalat ve ihracat sistemleri arasında ithalat ve ihracat faaliyetlerinde uygulanacak mali uzlaştırma süreçlerine ilişkin kural ve istisnalar belirlendi.

İthalat ve ihracat faaliyetlerinin, toptan elektrik piyasalarında ele alınma şekline ve bu faaliyeti gerçekleştiren piyasa katılımcılarının kayıt altına alınması, söz konusu faaliyet kapsamında ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke sistemleri arasındaki aktif elektrik enerjisi alış verişinin miktarının tespit edilmesi ve bu kapsamda uzlaştırma ilişkilerini düzenlemek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik Piyasasında İthalat ve İhracata İlişkin Uzlaştırma Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeyle, ulusal ve komşu ülke enterkonnekte sistemleri arasındaki elektrik alışverişine ilişkin uzlaşmaya esas veriş çekiş birimleri ve konfigürasyonları sistem işletmecisi tarafından belirlenecek.