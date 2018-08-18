EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin (EPİAŞ) Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntem belirlendi.

EPİAŞ'ın söz konusu piyasadaki faaliyet gelirlerini belirleyecek yöntemi içeren karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2018'de söz konusu doğalgaz satış piyasasında geçerli olacak birim işlem ve birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti metreküp başına 0,0008 lira olarak belirlendi. Kabul edilmeyen itiraz ücreti de 200 lira olarak kaydedildi.

Kurul kararında, işletmecinin doğalgaz piyasası işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelirin, piyasa katılımcılarından ve sistem kullanıcılarından piyasa işletim ücreti ve dengesizliklerin uzlaştırılması işletim ücreti olarak karşılanacağı belirtildi.

Piyasa işletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ve sistem kullanıcılarına söz konusu ücretler dışında herhangi bir bedelin yansıtılmayacağı bildirilen kararda şu ifadelere yer verildi: