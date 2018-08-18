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EPDK kurul kararları

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 09:58 | Son Güncelleme

EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin (EPİAŞ) Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası'nda piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntem belirlendi.

EPİAŞ'ın söz konusu piyasadaki faaliyet gelirlerini belirleyecek yöntemi içeren karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2018'de söz konusu doğalgaz satış piyasasında geçerli olacak birim işlem ve birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti metreküp başına 0,0008 lira olarak belirlendi. Kabul edilmeyen itiraz ücreti de 200 lira olarak kaydedildi.

Kurul kararında, işletmecinin doğalgaz piyasası işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelirin, piyasa katılımcılarından ve sistem kullanıcılarından piyasa işletim ücreti ve dengesizliklerin uzlaştırılması işletim ücreti olarak karşılanacağı belirtildi.

Piyasa işletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ve sistem kullanıcılarına söz konusu ücretler dışında herhangi bir bedelin yansıtılmayacağı bildirilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa işletim ücreti ve dengesizliklerin uzlaştırılması işletim ücreti, doğalgazın alım ve satımına ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilir ve piyasa işletmecisi tarafından söz konusu ücretler toptan satışa yönelik olarak kurulan ve elektronik ortamda işletilen ticaret platformu aracılığıyla piyasa katılımcılarına ve sistem kullanıcılarına bildirilir. İlgili piyasada gerçekleşmiş piyasa hacimleri ve dengesizlik miktarları dikkate alınarak gerçekleşecek piyasa hacimleri ve uzlaştırmaya konu olacak dengesizlik miktarları tahmin edilir. Bu miktarlar, her bir piyasa katılımcısı ve sistem kullanıcısından alınacak birim işletim ücreti ve birim dengesizlik uzlaştırma ücreti hesaplamasında kullanılır. Bu birim ücretlerin, piyasa işletmecisinin doğalgaz piyasasını işletmek için yaptığı harcamaları karşılayacak düzeyde olması esastır. Bununla birlikte ilgili hizmetler için yurtdışı birim fiyatlar da referans alınabileceği gibi farklı yöntemler de kullanılabilir."

Kararda, ayrıca, her bir piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek piyasa işlerim ücretinin, yıllık katılım ücreti, işlem ücreti ve kabul edilmeyen itiraz ücretinden meydana geleceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji epdk Kurul Kararı

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