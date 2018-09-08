EPDK Kurul kararları

EPDK ayrıca, LPG piyasasında yapılacak lisans başvurularında Marka Tescil Belgesi'nin ibraz edilememesi halinde Türk Patent Enstitüsüne (TPE) marka tescil başvurusunun yapıldığına ilişkin bu kurum tarafından düzenlenmiş yazının verilmesi uygulamasını sonlandırdı.

İlgili kurum ve kuruluşlardan belge şartıyla lisans verilmesi veya lisans tadili yapılması halinde söz konusu belge veya belgelerin kurumca belirlenen süre içinde EPDK'ye ibrazı halinde lisans tadili bedeli talep edilmeyecek.

Yetkili idareden kaynaklanan adres ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde başvurulması kaydıyla lisans tadil bedeli alınmayacak.

Buna göre, LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin tek başvuruda aynı lisansa ilişkin birden fazla türde tadil yapılması için başvurması durumunda söz konusu şirketlerden tek lisans tadili bedeli alınacak.

Bu yöntemle lisans almış dağıtıcı sahiplerine Marka Tescil Belgesi'ni ibraz için geçerli olacak süreler EPDK tarafından belirlenecek.

- Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım AŞ için tarife düzenlemesi

EPDK, Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin tarifelerinde değişikliğe giderek bu yılın başı itibarıyla baz varlık tabanını 2 milyon 162 bin 49 lira, bu yılın şebeke yatırım tavanını ise 241 bin 283 lira olarak belirledi.

Söz konusu karara göre, şirketin eylül ayı için uygulayacağı sistem kullanım bedelleri, 0 ile 100 bin metreküp arasında tüketim yapan müşteriler için metreküp başına 0,389450 lira, 100 bin metreküp ile 1 milyon metreküp arasındaki tüketiciler için metreküp başına 0,272230 lira olarak belirlenen üst sınır fiyatlarını geçemeyecek.

