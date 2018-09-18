EPDK kurul kararları

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) doğalgaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, OSB'lerin talebi ve muvafakati durumunda bu bölgelerde doğrudan dağıtım hizmeti verebilecek.

OSB'lerin talebinin ardından, dağıtım faaliyetinin gerçekleştirileceği il içerisinde birden fazla dağıtım şirketi varsa öncelikle dağıtım şebekesine bağlantı açısından en uygun mesafede olan şirkete başvurulacak.

Öte yandan EPDK, bazı akaryakıt iletim ve depolama tesislerinin tarifelerini yeniden belirledi.

Buna göre, Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin Antalya'daki iletim tesisinin tarifesi, iletilecek metreküp başına benzinde 3,61 lira, motorinde 4,01 lira ve havacılık yakıtlarında ise 3,80 lira olarak açıklandı.

Aves Güney Antrepoculuk AŞ'nin Mersin'deki depolama tesisinin tarifesi, depolanacak metreküp başına benzin ve motorinde 0,33 lira olarak düzenlenirken, teslim alma hizmeti bedelleri metreküp başına benzin ve motorin için 1,69 lira, teslim etme hizmeti fiyatı ise metreküp başına benzin ve motorin için 2 lira olarak güncellendi.

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'deki depolama tesisinin depolama tarifesi de yenilendi. Böylece şirketin metreküp başına benzin ve motorin depolama hizmet fiyatı 2,17 lira, teslim alma ve teslim etme hizmet fiyatı ise 6,96 lira oldu.

