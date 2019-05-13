EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, çeşitli projelerde 12 üretim lisansı verilirken, 6 üretim lisansı ise sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre kurul, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Zorlu Enerji Üretim AŞ'ye Alibeyhöyüğü GES projesi, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) 23 Mayıs 2019'da yürürlüğe girmek üzere Esenyurt DGKÇ Santrali, Afta Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Afta GES projesi, AAB Enerji Üretim Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye Gitaş-1 GES projesi, Berta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye de Berta Enerji Grubu Projesi için 49'ar yıl süreli üretim lisansı verdi.

Kurul kararıyla ayrıca, Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Ala 2 JES projesi için 15 Aralık 2041'e kadar geçerli olacak 22 yıl 8 ay 4 gün süreli ve Gürmat Elektrik Üretim AŞ'ye de Efe 8 JES projesi için 1 Nisan 2034'e kadar geçerli olacak 14 yıl 11 ay 13 gün süreli üretim lisansı sağlandı.