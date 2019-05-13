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EPDK kurul kararları

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, çeşitli projelerde 12 üretim lisansı verilirken, 6 üretim lisansı ise sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre kurul, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Zorlu Enerji Üretim AŞ'ye Alibeyhöyüğü GES projesi, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) 23 Mayıs 2019'da yürürlüğe girmek üzere Esenyurt DGKÇ Santrali, Afta Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Afta GES projesi, AAB Enerji Üretim Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye Gitaş-1 GES projesi, Berta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye de Berta Enerji Grubu Projesi için 49'ar yıl süreli üretim lisansı verdi.

Kurul kararıyla ayrıca, Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Ala 2 JES projesi için 15 Aralık 2041'e kadar geçerli olacak 22 yıl 8 ay 4 gün süreli ve Gürmat Elektrik Üretim AŞ'ye de Efe 8 JES projesi için 1 Nisan 2034'e kadar geçerli olacak 14 yıl 11 ay 13 gün süreli üretim lisansı sağlandı.

Kurul, Çine Adnan Menderes HES üretim tesisi, Gemköprü HES üretim tesisi, Kesme HES üretim tesisi, Soma RES projesi ve Zeytineli RES projesi için var olan lisansları iptal etti. Bu tesislere ait yeni üretim lisansları kurulca düzenlenerek ilgili şirketlere verildi.

Kurul ayrıca, Aksa Enerji Üretim AŞ'nin ise doğalgaz yakıtlı, termik-kombine çevrim tipinde üretim lisansını 30 Nisan 2019 itibarıyla sona erdirdi.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Naturgaz Doğalgaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin doğal gaz ithalat (spot LNG) lisansını 11 Nisan 2019 itibarıyla sona erdiren kurul, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Avgaz Enerji AŞ'ye 18 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 yıl süreli LPG depolama lisansı verdi.

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