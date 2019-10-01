EPDK Kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışına bağlı olarak herhangi bir adla "ayni promosyon" düzenleyemeyeceği kararlaştırıldı.

EPDK'nin Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu lisans sahipleri ayni promosyon adı altında, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla verilen hiçbir eşyayı tüketiciye hediye olarak veremeyecek.

Ancak belli bir miktar akaryakıt, ve/veya otogaz LPG alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kağıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesi ise serbest olacak.

Ayrıca, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilen hizmetlerin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımında bağlı olsun veya olmasın, hizmet promosyonu kapsamında indirimli veya ücretsiz olarak sunulması serbest tutulacak.