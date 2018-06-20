EPDK kurul üyeliklerine atama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 3 kurul üyesi atandı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK'de boş bulunan kurul üyeliklere Erdoğan Tozan ve Hayrettin Kurt atandı. Ayrıca, Ahmet Çağrı Çiçek, yeniden EPDK kurul üyeliğine getirildi.

Söz konusu atama kararları, Bakanlar Kurulu'nun 25 Mayıs ve 4 Haziran 2018 tarihli toplantılarında alındı.

