EPDK tarafından 29 lisans tahsis edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazları, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 28 şirkete toplam 29 lisans tahsis edilirken, farklı piyasalardaki 3 şirketin lisansı ise sona erdirildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, doğalgaz piyasasında bir şirkete doğalgaz ithalat (spot LNG) lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasındaki bir şirkete de 2 ayrı LPG depolama lisansı verildi.
Elektrik piyasasında ise 19 şirkete üretim lisansı verilirken, aynı piyasada 2 şirketin de üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ, 2 şirkete depolama ve bir şirkete dağıtıcı olmak üzere 7 şirkete lisans verildi. Söz konusu piyasada bir şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
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