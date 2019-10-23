EPDK, yerli petrol alımına ilişkin taslağı görüşe açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), rafinerici lisansı sahiplerinin yerli ham petrol alımlarına ilişkin kurul karar taslağı görüşe açıldı.

EPDK'nin internet sitesinden yaptığı duyuruda, piyasa katılımcılarından 8 Kasım'a kadar taslak için alınacak görüşlerin değerlendirileceği kaydedildi.

Söz konusu taslakta, yerli ham petrolün rafinerici lisansı sahipleri tarafından alımına ilişkin hak ve yükümlülükler yer aldı. Taslakta, yerli ham petrolün lisans sahipleri tarafından temininin fiyat artırımı suretiyle yapılmasının esas olduğu belirtilerek, her durumda, alım fiyatının piyasa fiyatının altında olamayacağı bildirildi.

Öte yandan, üretilen yerli ham petrolün, üreticilerce satılmak istenilen miktarın tamamının rafinerici lisansı sahiplerince alınmasının esas olduğu da ifade edildi.

