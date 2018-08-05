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EPDK'dan 9 şirkete 4,7 milyon lira ceza

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

EPDK'dan 9 şirkete 4,7 milyon lira ceza

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 4 milyon 702 bin 927 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin düzenli çalışmaması, fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıt tağşiş ettiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 2 milyon 78 bin 600 lira arasında para cezası uygulandı.

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akaryakıt ceza epdk resmi gazete

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