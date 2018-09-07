FİNANS

EPDK'den 13 akaryakıt istasyonuna 3,4 milyon lira ceza

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

EPDK'den 13 akaryakıt istasyonuna 3,4 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 13 akaryakıt istasyonuna çeşitli nedenlerle 3 milyon 426 bin 544 lira ceza verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali yapma, otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyonda kurumsal kimlik çalışmasının mevzuatta belirtilen sürede tamamlanmamış olması, istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip yönetici çalıştırılmadığının tespit edilmesi, otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satış ve dolumu gerçekleştirildiğinin belirlenmesi ve EPDK'den uygunluk yazısı almama gibi nedenlerle 13 akaryakıt istasyonuna 70 bin lira ile 1 milyon 26 bin 994 lira arasında değişen toplam 3 milyon 426 bin 544 lira para cezası uygulandı.

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