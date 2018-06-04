FİNANS

EPDK'den 18 şirkete tebligat

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

EPDK'den 18 şirkete tebligat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasasındaki 18 şirkete ilanen tebligat yapıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, en son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 15'i akaryakıt ve LPG şirketiyle, 3'ü doğalgaz şirketi olmak üzere 18 şirketle ilgili olarak başlatılan hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu çerçevede, 3 şirket hakkında sürdürülen soruşturma sonlandırılırken, soruşturmaları devam eden ve mevzuata aykırı durumlarını verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmadan haklarında işlem yapılacak.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprakOrta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt piyasası doğalgaz piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) LPG piyasası resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.