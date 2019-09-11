FİNANS

EPDK'den 22 şirkete lisans

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 08:55 | Son Güncelleme

EPDK'den 22 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 14 şirkete elektrik üretim, 1 şirkete elektrik dağıtım, 1 şirkete elektrik tedarik, 1 şirkete akaryakıt depolama, 4 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Kurum, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansını, 1 şirketin tedarik lisansını, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi gazete

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