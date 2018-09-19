EPDK'den bir akaryakıt istasyonuna 76 bin 142 lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bir akaryakıt istasyonuna 76 bin 142 lira ceza verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, söz konusu akaryakıt istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle 76 bin 142 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
EPDK, ayrıca 3 akaryakıt istasyonundan yazılı savunma isterken, 2 akaryakıt istasyonu ve 1 iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi şirkete yönelik açılan soruşturmaları sonlandırdı.
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