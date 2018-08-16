EPDK'den bir akaryakıt şirketine 83 bin 839 lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bir akaryakıt şirketine 83 bin 839 lira ceza verildi.

EPDK'nin konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu şirket tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip personel çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle 83 bin 839 lira ceza uygulandı.

EPDK, otomasyon sistemine yansımayan tank dolumları ve satışlarının bulunması, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, faturalı alımlar ile otomasyon sistemine yansıyan dolumlar arasında farklılık olması, akaryakıt satışlarına ilişkin fiili satışlar ile otomasyon sistemine yansıyan satışların farklılık göstermesi, 'İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası' sahibi bir firmanın dağıtım şirketinin tadilat proje onayı olmadan bir binada doğalgaz iç tesisat imalatı yapması ve gazlı hatta müdahalede bulunması, istasyonda mevzuatlarda belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması ve sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunulması gibi nedenlerle 7 şirketten de yazılı savunma istedi.

