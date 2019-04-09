FİNANS

EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 08:55 | Son Güncelleme

EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin 4 Nisan 2019 tarihli kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, CNG satış, iletim ve dağıtım lisans başvuruları ile OtoCNG lisans başvuruları ve ilgili tadil işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca yapım ve hizmet sertifikası alma, tadil, vize ve yenileme işlemleri için de bundan böyle internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

İlgili başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edecek.

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