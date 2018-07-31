FİNANS

EPDK'den elektrik zammı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 22:18 | Son Güncelleme

Elektrik fiyatları kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışlar sebebiyle meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan'da yüzde 2,89 zam yapılmıştı.

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