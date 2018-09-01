EPDK'den elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ağustos'ta yine meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 zam yapılmıştı.

