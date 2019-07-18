EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi

Akaryakıt şirketlerine, sattıkları katkılı yakıtların içeriğiyle ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bilgi verme zorunluluğu getirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun, farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenlemesini tamamladığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, eklenen katkı maddelerinin akaryakıtın hangi özelliğini ne oranda iyileştirdiği kuruma raporlanacak ve farklılaştırılmış akaryakıtın tanıtımı ve tüketiciye sunumu aşamasında söz konusu raporlarda yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak.

Tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıt satılan noktalarda, bu akaryakıtın etkilerinin hangi oranda veya aralıkta (en az ve en fazla) olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir metin yer alacak. Söz konusu metin EPDK'ye sunulan bilgilerle uyumlu olacak.

Akaryakıt istasyonlarında yer alacak metinde, "Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıtla diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör gibi araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ifadelerine yer verilecek.