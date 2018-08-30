EPDK'den LPG tüketicilerine yönelik el kitabı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG, otogaz ve tüp kullanan tüketiciler için bir el kitabı hazırladı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin yanı sıra uluslararası yayınlardan da yararlanılarak hazırlanan kitabın, LPG'li araç sahipleri, otogaz ve tüp kullanıcıları ile LPG kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 15'inci LPG pazarı konumunda olduğunun vurgulandığı açıklamada, son 10 yılda ülkedeki otogaz tüketiminin, yükselen araç sayısı ile yüzde 100'den fazla artışla 1,5 milyon tondan 3 milyon tonun üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, güçlü bir LPG ve otogaz piyasasına sahip Türkiye'de tüketicilerin LPG sektörüne yönelik hak ve sorumluluklarını anlatan "LPG Tüketicisinin El Kitabı"nın, EPDK tarafından yürütülen tüketici odaklı çalışmaların yeni ayağını oluşturduğuna değinildi.

Kitapçıkta LPG, otogaz, dökme LPG ve tüp kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan olası sorunlarda yapılması gerekenlere, ilkyardım önlemlerinden ihbar ve şikayetlere kadar tüketicilerin bilmesi gereken bütün konular "özlü ve anlaşılır bir dille" anlatılıyor.