Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Türkiye'de sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sektörünün tanıtılması ve sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yol gösterilmesi amacıyla "Türkiye LPG Piyasası Yatırımcı Rehberi" kitabı hazırladığı bildirildi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kitapta Türkiye'nin temel iktisadi görünümü ve enerji kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin de yer aldığı ifade edildi.

LPG sektörünün yapısı ve lisanslandırma süreçleri hakkında da bilgi verilen kitap, EPDK personeli tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgi ve görüşlerinden yararlanılarak hazırlanan "Türkiye LPG Piyasası Yatırımcı Rehberi"nin yerli ve yabancı yatırımcılar için yol gösterici olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye bugün dünyanın en büyük 16. LPG pazarı. Otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra 2. sırada olan ülkemiz, otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumda. Böylesine büyük bir sektörün adil, öngörülebilir ve rekabetçi yapısını korumak kadar yerli-yabancı yeni yatırımcıların önünü açmak da büyük önem taşıyor. Türkiye ekonomisi ve enerji sektörünün yanı sıra LPG piyasasının işleyişi, lisanslandırma, fiyat oluşumu gibi sektörel bilgilerin de yer aldığı bu çalışma, LPG piyasamıza yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcı için yol gösterici bir nitelikte hazırlandı. LPG piyasamızla ilgilenen bütün sektör temsilcilerinin ve yatırımcıların istifade edeceğine yürekten inanıyorum."

