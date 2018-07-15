FİNANS

EPDK'ya atama

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

EPDK'ya atama

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı.

Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli'nin atanmasına karar verildi.

Ayrıca, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi EPDK kurul üyelikleri

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