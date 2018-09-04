EPGİS: Akaryakıta yeni zam pompaya yansımayacak

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Enerji Petkrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olan artışın pompaya yansıtılmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 krş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

