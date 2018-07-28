FİNANS

EPİAŞ doğalgaz iletim verilerini paylaşıma açtı

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

EPİAŞ doğalgaz iletim verilerini paylaşıma açtı

Türkiye'nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), doğalgaz iletim verilerini yayımlamaya başladı.

EPİAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin günlük doğalgaz iletimine ilişkin veriler, Şeffaflık Platformu üzerinden ilk kez paylaşıldı.

Buna göre, doğalgaz piyasasındaki tüm katılımcılar ve sektör paydaşları Taşıma Miktar Bildirimi, Sanal Ticaret, Kapasite, Rezerve, Gerçekleşme ve Stok Miktarı gibi verilere erişebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla paylaşılmaya başlanan veriler, EPİAŞ ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ortak çalışması ile yayımlanacak.

Enerji piyasalarında katılımcıların bilgiye zamanında, doğru ve eşit bir şekilde ulaşması, adil, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir piyasa ortamının tesis edilmesi için kurulan Şeffaflık Platformu, EPİAŞ bünyesinde işletiliyor. Şirket tarafından her yıl düzenlenen düzenlenen Şeffaflık Çalıştayı ve sektör paydaşlarının aktif katılımlarıyla yapılan çalışmalarla platformda yer alan veri seti güncellenerek genişletiliyor.

EPİAŞ, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda, elektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan sağlayacak ve 5 ay sürmesi planlanan spot doğalgaz piyasa sisteminin test sürecine 1 Nisan 2018 itibarıyla başlamıştı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Doğalgaz iletim verileri Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

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