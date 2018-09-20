EPİAŞ elektrik sektöründeki paydaşlarıyla buluştu

ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ), sektördeki paydaşlarla etkileşimi artırmak ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere atölye çalışmaları başlattığı bildirildi.

EPİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, işletmekte olduğu elektrik ve doğalgaz piyasalarının ve enerji sektörünün gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Paydaşlarla etkileşimi artırmak ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmek üzere atölye çalışmaları başlatan EPİAŞ, bu etkinliklerin ilkini, tedarik şirketlerinin katılımıyla 6 Eylül'de, ikincisi dağıtım şirketlerinin katılımıyla 14 Eylül'de gerçekleştirdi.

Atölye çalışmalarının gündeminde, piyasa yönetim sistemi üzerinden serbest tüketicilere ait endeks verilerinin kaydedilerek ilgili tedarikçi ve tüketicilerle paylaşılması sürecinde yaşanan sorunların analiziyle çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinin yer aldı. Böylece elektrik sektöründe ticaretin adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesine katkı sunulması hedeflendi.