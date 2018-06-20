EPİAŞ Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu'nun atandığı bildirildi.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamada, 2017'de Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenen Ahmet Türkoğlu'nun, EPİAŞ Genel Müdürlüğü görevine atandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkoğlu, EPİAŞ'ın bulunduğu nokta ve konumu itibarıyla önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, enerji ticaretinin gelişmesi ve bölgesel enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Türkoğlu, görevi EPİAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Kayırıcı'dan devraldı.

