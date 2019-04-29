EPİAŞ, İTEP'in simülasyonunu gelecek yıl tamamlayacak

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde yeni bir elektrik piyasasının açılacağını belirterek, "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nın (İTEP) açılması yönünde çalışmalara başladık. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz." dedi.

Tancan, 4. Enerji ve Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, EPİAŞ bünyesindeki piyasaların yazılımının kurum bünyesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlığın stratejik planında da yer alan ve EPİAŞ bünyesinde yeni bir piyasa olarak faaliyet gösterecek İTEP'in açılması için çalışmaların başladığını dile getiren Tancan, bu konuda sektör görüşlerinin de alındığını ifade etti.

Tancan, İTEP için bir simülasyon çalışması yapılacağını ifade ederek, "Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz. Bu piyasa şu anda EPİAŞ’ta işletilen gün öncesi ve gün içi piyasalardan farklı olarak ileri tarihli aylık, çeyreklik ve yıllık teslimat dönemleri için baz, pik ve pik dışı gibi farklı yük tiplerini kapsayan elektrik ticaretini yapma fırsatı sunacak." diye konuştu.