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EPİAŞ veri takibinde mobil uygulama dönemine geçti

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu: - "Uzun soluklu bir çalışma sonrasında EPİAŞ Mobile uygulamasını bugün itibarıyla katılımcı ve kamuoyunun kullanımına sunduk" - "Mobil uygulamamız sayesinde periyodik piyasa verilerini oldukça pratik bir şekilde izleme, şeffaflık verilerini kolayca takip etme, fiyat ve duyurular yayımlandığında anında bildirim alma gibi birçok pratik imkanı katılımcılarımıza sunuyoruz" - "Piyasanın (fiziksel teslimatlı vadeli elektrik ve doğal gaz piyasaları) kurulmasına ilişkin mevzuatsal gerekliliklerin yerine getirilmesi için Borsa İstanbul ve Takasbank ile mutabakata varıldı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi" - "EPDK ve ilgili kurumlarımızın iznine bağlı olarak 2019'da bu piyasayı hizmetinize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, uzun soluklu bir çalışma sonrasında "EPİAŞ Mobile" uygulamasını bugün itibarıyla katılımcı ve kamuoyunun kullanımına sunduklarını belirterek, "Mobil uygulamamız sayesinde periyodik piyasa verilerini oldukça pratik bir şekilde izleme, şeffaflık verilerini kolayca takip etme, fiyat ve duyurular yayımlandığında anında bildirim alma gibi birçok pratik imkanı katılımcılarımıza sunuyoruz." dedi.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın 4. Şeffaflık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şeffaflığın, ticaret yapanların pozisyonlarını piyasa koşullarına uygun olarak belirleyebilmesi için temel şart olduğunu söyledi.

EPİAŞ'ın, sağlıklı piyasa işletimiyle piyasanın talep ve dinamiklerini doğru yorumlayarak, sektör katılımcılarını bir araya getirdiğini ifade eden Türkoğlu, 3. Şeffaflık Çalıştayı'nda elde edilen sonuçlara dayanarak veri setlerini güncellediklerini bildirdi.

Türkoğlu, 2016'da piyasa katılımcılarının kullanımına sunulan "Şeffaflık Platformu'nda" 98 ayrı verinin yayınlandığını ve geçen yıldan bu yana platforma doğal gaz iletim verileri, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası verileri, barajlı hidroelektrik santralleri su verileri, santral yatırımları, lisanssız santral üretimleri ile EPİAŞ bünyesinde oluşan verilerin eklendiğini anlattı.

- EPİAŞ bünyesinde yeni piyasalar kurulacak

Piyasalarda güven ortamının ve öngörülebilirliğin oluşturulmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda sektörümüzde yaşanan gelişmelerle beraber güven ortamının tesis edilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. EPİAŞ olarak bu ortamın sağlanması adına attığımız adımlardan biri de fiziksel teslimatlı vadeli elektrik ve doğal gaz piyasalarının kurulması olacak. Sektörün bu piyasalara olan ihtiyacının farkında olarak yoğun bir şekilde piyasa tasarımını tamamlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Piyasanın kurulmasına ilişkin mevzuatsal gerekliliklerin yerine getirilmesi için Borsa İstanbul ve Takasbank ile mutabakata varıldı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Mevzuat sürecine paralel olarak piyasa kurgusuna yönelik iş geliştirme faaliyetleri de büyük oranda olgunlaşmış olup yakın zamanda yazılım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili kurumlarımızın iznine bağlı olarak 2019'da bu piyasayı hizmetinize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Türkoğlu, uzun soluklu bir çalışma sonrasında EPİAŞ mobil uygulamasının da hayata geçirildiğini ve bugün itibarıyla katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunulduğunu belirtti.

Uygulamanın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in belirttiği, "kolaylık, derinlik ve yenilik" prensipleri çerçevesinde piyasaları daha ileriye taşıma hedefine önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Türkoğlu, "Mobil uygulamamız sayesinde periyodik piyasa verilerini oldukça pratik bir şekilde izleme, şeffaflık verilerini kolayca takip etme, fiyat ve duyurular yayımlandığında anında bildirim alma gibi birçok pratik imkanı katılımcılarımıza sunuyoruz. Çalıştaya yetiştirmek üzere çalışmalarını henüz tamamladığımız uygulamamızın katılımcıların katkılarıyla çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum." dedi.

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4.Şeffaflık Çalıştayı EPİAŞ EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu mobil uygulama

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