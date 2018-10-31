EPİAŞ veri takibinde mobil uygulama dönemine geçti

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, uzun soluklu bir çalışma sonrasında "EPİAŞ Mobile" uygulamasını bugün itibarıyla katılımcı ve kamuoyunun kullanımına sunduklarını belirterek, "Mobil uygulamamız sayesinde periyodik piyasa verilerini oldukça pratik bir şekilde izleme, şeffaflık verilerini kolayca takip etme, fiyat ve duyurular yayımlandığında anında bildirim alma gibi birçok pratik imkanı katılımcılarımıza sunuyoruz." dedi.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın 4. Şeffaflık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şeffaflığın, ticaret yapanların pozisyonlarını piyasa koşullarına uygun olarak belirleyebilmesi için temel şart olduğunu söyledi.

EPİAŞ'ın, sağlıklı piyasa işletimiyle piyasanın talep ve dinamiklerini doğru yorumlayarak, sektör katılımcılarını bir araya getirdiğini ifade eden Türkoğlu, 3. Şeffaflık Çalıştayı'nda elde edilen sonuçlara dayanarak veri setlerini güncellediklerini bildirdi.

Türkoğlu, 2016'da piyasa katılımcılarının kullanımına sunulan "Şeffaflık Platformu'nda" 98 ayrı verinin yayınlandığını ve geçen yıldan bu yana platforma doğal gaz iletim verileri, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası verileri, barajlı hidroelektrik santralleri su verileri, santral yatırımları, lisanssız santral üretimleri ile EPİAŞ bünyesinde oluşan verilerin eklendiğini anlattı.