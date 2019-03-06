FİNANS

EPİAŞ'ın net karı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

EPİAŞ'ın net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,34 artış gösterdi

Türkiye'nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) net karının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,34 artarak 46 milyon 994 bin 994 liraya yükseldiği ifade edildi.

EPİAŞ tarafından yayımlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosuna göre şirketin 2017'de 39 milyon 711 bin 229 lira net kar elde ettiği belirtildi.

Şirketin 2018'deki net satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 63 milyar 825 milyon 723 bin 1 liraya ulaştığı, piyasa işlemleri dahil aktif toplamının da yüzde 114,12 artışla 3 milyar 454 milyon 897 bin 360 liraya yükseldiği kaydedildi.

Geçen yıl EPİAŞ'ın öz kaynaklarının yüzde 34,25 artışla 168 milyon 584 bin 230 lira olduğu belirtilen raporda, şirketin net karının da bir önceki yıla göre yüzde 18,34 artarak 46 milyon 994 bin 994 liraya yükseldiği ifade edildi.

Geçen yıla ait bazı önemli gelişmelere de yer verilen raporda, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 50,01'inin EPİAŞ bünyesindeki Gün Öncesi Piyasası'nda işlem gördüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, Türkiye'nin kurulu gücünün 2018'de bir önceki yıla göre 3 bin 326 megavat artışla 88 bin 526 megavata ulaştığı bildirildi.

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aktif toplam Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Net kar net satışlar öz kaynaklar Vergi Usul Kanunu (VUK)

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