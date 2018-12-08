ePttAVM.com, Azerbaycan pazarına açılıyor

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - PTT bünyesinde faaliyet gösteren ePttAVM.com, Azerbaycan pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nda (BAKUTEL 2018) ePttAVM.com, Azerbaycanlı tüketicilere tanıtıldı.

ePttAVM.com Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada e-ihracatın hızlı büyüdüğünü, dolayısıyla PTT olarak Türkiye'nin ihracatına destek vermek için adımlar attıklarını belirtti.

Hem büyük şirketlerin hem de KOBİ'lerin ürünlerinin yurt dışına daha kolay ihraç edilmesi için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Çevikoğlu, "Katar ve Bosna'da sistemimizi açtık. Şimdi de kardeş ülke Azerbaycan'da Türk ürünlerinin kolay satışını PTT ve Azerposta aracılığıyla hizmete sunacağız. Önümüzdeki aylarda epttavm.com sitesindeki ürünleri Azerbaycanlı kullanıcılar için satışa açacağız. Bakü'ye kadar PTT vasıtasıyla, Bakü'de de Azerposta aracılığıyla kullanıcıların evlerine taşınacak." bilgisini verdi.