FİNANS

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, şirketin gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren "İş Portföy Quasar GYF"nin, Türkiye ekonomisine doğrudan kaynak aktaracağını vurguladı.

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 15 Ekim (DHA) - İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, şirketin gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren "İş Portföy Quasar GYF"nin, Türkiye ekonomisine doğrudan kaynak aktaracağını vurguladı.
İş Portföy Quasar GYF toplantısında Sermaye Piyasası Kurlu (SPK) tarafından açıklanan Eylül ayı verilerine değinen Eraslan şu bilgileri verdi:
"Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 42 artarak 245 milyar lira büyüklüğe erişti. Bu rakamın 116 milyar liralık kısmını BES ve OKS fonları, 97 milyar liralık kısmını ise yatırım fonları oluşturmakta. Geriye kalan büyüklük ise özel portföy yönetimi işinden sağlanmakta. 97 Milyar TL’lik yatırım fonlarının içinde gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının büyük kısmı yer almakta."
Eraslan, Türkiye'de kurulan 18 girişim sermayesi fonunun toplam büyüklüğünün de 1.6 milyar lira düzeyine yükseldiğine işaret ederek, "İş Portföy olarak kurucusu olduğumuz girişim sermayesi fonumuzun büyüklüğü ise 260 milyon lira. Bu fonumuzla yenilebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar Sivas ve Tokat’taki 42 MW gücünde 3 farklı santralle rüzgâr enerjisine yatırım yaptık. Ayrıca 43 mw gücünde hidroelektrik santrallere yatırım konusunda mutabakata vardık" diye ekledi.
Eraslan, İş Portföy olarak gayrimenkul yatırım fonları büyüklüğünün de 1.7 milyar liranın üzerine çıktığını vurguladı.
Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu süreçte Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy’ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz.”
Toplantıda konuşan JLL Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya da, Türkiye’de kurulu 34 gayrimenkul yatırımı olduğunu ve bu fonların toplam portföy büyüklüklerinin 5.5 milyar lira olduğuna işaret etti ve ekledi:
"Ülkemizde tasarruf oranı 26.5 ve yaklaşık olarak OECD ortalamasının 5 puan gerisindeyiz. Finansal araçlarla tasarrufların yanında vatandaşlarımızın gayrimenkul aracılığıyla geleceği için tasarruf yaptığını biliyoruz. Konut alıp, işyeri alıp kira geliri ile emeklilik dönemini finanse eden çok sayıda vatandaşımız var. Bireysel olarak yapılan konut yatırımlarında kira getirisi üzerinden geri dönüşler 20 ila 40 yıl arasında değişmektedir.
Oysa gayrimenkul yatırım fonlarıyla şehir merkezilerindeki ticari gayrimenkullere yapılan yatırımlarda kira çarpanı bu günlerde 12-13 yıl aralığına kadar gerilemiş durumdadır. Bu çarpan seviyesi yüzde 8 yıllık kira getirisine denk gelmekte ve gayrimenkul yatırım fonlarının getirilerinin bireysel gayrimenkul yatırımına göre 2 kat daha verimli olduğunu göstermektedir."
Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelere satış gerçekleştirmek istediklerini belirten Gökkaya, Körfez Ülkeleri, Azerbaycan ve Doğu Asya pazarında satış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı. (Fotoğraflı)

PARTNER Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki... Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktıKonutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

KDV uygulamasında önemli yenilik

KDV uygulamasında önemli yenilik

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.