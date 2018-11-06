Erasmus+ Programı'nda öğrencilere hibe desteği verilecek

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Avrupa Birliği’nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanındaki desteklerini kapsayan Erasmus+ Programı 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği verilecek.

Teklif Çağrısında, 2019 yılında Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurularının alınacağı alt programlar, başvuru tarihleri ve bütçelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra Programın uygulama kurallarına ilişkin Erasmus+ Rehberi de yayınlandı.

Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılı Erasmus+ Programının bütçesi 3 milyar euro olarak açıklandı.

2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizdeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra ile gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilecek.

2019 Yılında Avrupa çapında ilk kez Avrupa Üniversiteleri faaliyeti kapsamında başvuru alınacak.

2025 Avrupa Eğitim Alanı’nın oluşturulması kapsamında desteklenen Avrupa Üniversiteleri faaliyeti, 2019 yılında pilot çalışmayla başlayacak ve yükseköğretim kurumlarından oluşan 6 ağa destek verecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Erasmus+ Programının, eğitim ve gençlik camiası tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Her sene Türkiye Ulusal Ajansı, aldığı 10 bine yakın başvuruyla Avrupa genelinde sunulan proje başvuru sayısı bakımından programı uygulayan 33 ülke arasında birinci sırada yer almaktadır.

“Avrupa Birliği fikri, Erasmus+ Programı kapsamında yapılan projeler ile günlük hayatımızda daha anlaşılır hale gelmektedir.

“Bununla birlikte, Erasmus+ Programı Avrupa Birliği vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik önyargılarının kırılmasını ve kültürel yakınlaşmayı sağlarken diğer taraftan ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliğinin yolunu açmaktadır.

“Erasmus+ projeleri, desteklediği sosyal içerme, fırsat eşitliği, duyarlı vatandaş olma bilincinin geliştirilmesi gibi öncelikler sayesinde Avrupa Birliği projesinin temel felsefesinin yaşatılması bakımından güçlü bir etkiye sahiptir.

“Bunun yanı sıra Erasmus+ Programı Ülkemizde eğitim kalitesinin ve nitelikli işgücünün artırılmasına, genç işsizliğinin azaltılmasına dolayısıyla 2023 hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlaması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.

“Ülkemizde eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları proje başvurusu yaparak Erasmus+ Programı kapsamındaki fırsatlardan yararlanmaya çağırıyor ve 2019 Yılı Teklif Çağrısının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

