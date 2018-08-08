FİNANS

Erbaa asma yaprağına yurt dışından talep arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 15'ten fazla ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor - Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçı Mustafa Coşkun: - "Erbaa asma yaprağını Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri çok sevdi. Şu anda Yunanistan ve Amerika'dan firmalar ile anlaşma sağladık. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da oraya yaprak göndereceğiz"

EROL YILDIZ - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendine has dokusu ve aroması ile tüketiciler tarafından talep gören asma yaprağına, coğrafi işaret alınmasının ardından yurt dışından da talep arttı.

Erbaa Kaymakamlığı, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Belediye, yurt içinde rağbet gören Erbaa asma yaprağını markalaştırmak için iki yıl önce harekete geçti. Türk Patent ve Marka Kurumundan 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı"na coğrafi işaret alındı.

Coğrafi işaret alınması, çiftçilerin bilinçli üretimleri sayesinde ihracatı da artan ürün başta Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 15'ten fazla ülkeye gönderiliyor.

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, AA muhabirine, Erbaa asma yaprağına coğrafi işaret almadan önce yılda yaklaşık 500 ton ihracat yapılırken bu yıl yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını, şimdiye kadar 2 bin ton ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun ise her asma yaprağının Erbaa yaprağı olmadığını belirtti.

Erbaa narince bağ yaprağı olarak coğrafi işaret alan yaprağın, damarsız, ince ve farklı bir aroması olduğuna işaret eden Coşkun, "Erbaa yaprağı altın sarısı renktedir. Tüketicilerimiz diğer yapraklar ile kesinlikle karıştırmasınlar." diye konuştu.

Mayıs ayında toplanmaya başlanan ve 2 ay süren hasat sırasında ortalama 4 kırım gerçekleştirildiğini belirten Coşkun, "Bu seneki bağlarımız don nedeni ile yüzde 50 oranında yandı ama sonradan kendini toparladı. Yine de bu yıl Erbaa bölgesinde yaklaşık 10 bin tona yakın yaprak üretimi oldu." dedi.

- Amerika'ya da asma yaprağı gönderilecek

Erbaa asma yaprağını, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin çok sevdiğini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Yurt dışından çok talep var, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hollanda, Almanya Avustralya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz şu anda Yunanistan ve Amerika'dan firmalar ile anlaşma sağladık. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da oraya yaprak göndereceğiz."

Coşkun, bağ yaprağı üretimi sırasında çiftçilerin çok hassas davranmaları gerektiğine vurgulayarak, "Üreticiler toplarken kanserojen madde olacak hiç bir ilacı kullanmaması gerekiyor. Bu konuda bütün üreticilerimiz bilinçlendi artık herkes bilinçli üretim yapıyor." ifadesinde bulundu.

İlçede 17 bin dönümlük alanda üretimi yapılan asma yaprağı bu yıl kilosu 10 ila 12 liradan satışa sunuluyor.

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asma yaprağı coğrafi işaret Erbaa ihracat Tokat

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