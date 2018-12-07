Ercan Kesal, Hepsitv'ye konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan "Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri" programının son konuğu Ercan Kesal oldu.

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin Youtube kanalı Hepsitv, yazarlar ve okurları buluşturduğu yayınlarına devam ediyor.

Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, "Evvel Zaman" ve "Kendi Işığında Yanan Adam" kitaplarının yazarı Ercan Kesal'ı ağırladı. Yayında "Kendi Işığında Yanan Adam" kitabının, Ercan Kesal'ın kendi yolculuğu sırasında, yönetmen Metin Erksan’lı anıları olarak da ifade edilebileceği konuşuldu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Kesal, kitabında Metin Erksan'ın hayatının son demlerine eşlik edişini, onunla arkadaşlıklarını, yaptıkları sohbetleri anlatıyor.

