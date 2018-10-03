FİNANS

Erciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ile Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde belediye zabıta ekipleri, fırın, hal ve marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Erciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptı

Barbaros KUL- Salih BEŞKARDEŞ/ERCİŞ (Van), ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN'ın Erciş ile Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde belediye zabıta ekipleri, fırın, hal ve marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Van'da Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler kapsamında marketlerde reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını inceledi, kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise iş yeri sahibi hakkında 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderileceği belirtildi. Ekipler, halde de ruhsatları kontrol etti, meyve ve sebzelerin tazeliğini inceledi.
BAŞKAN DA KATILDI
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise Belediye Başkanı Necati Gürsoy, zabıta ekipleriyle birlikte son günlerde marketler ve halde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetime çıktı. Başkan Gürsoy ve zabatı ekipleri, denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra ekmeklerin gramajlarını, iş yerlerinin temizlik ve hijyen şartlarını ve çalışanların portör muayenelerini kontrol etti.
Başkan Gürsoy, halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketimi yapabilmesi için rutin denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ve sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınların ve üretim yerlerinin gerekli cezai işlemlere tabi tutulacağını belirterek, "Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Fırınların yanı sıra gıda imalatı yapan iş yerlerine de denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İlçemizde gıda satışı yapan yerlerin hijyenik hale getirilmesi için çaba harcıyor ve denetimlerimizi artırıyoruz. Halkımıza, sağlıksız koşullarda gıda satışı yapılmasına ve stokçuluk yaparak fiyat artışı yapmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Erciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptıErciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptıErciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptıErciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptı

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