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Erdeğer Renault Plaza, Bursa'da hizmete girdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

Renault MAİS AŞ'nin 78. yetkili satıcısı olan Erdeğer Renault Plaza, Bursa'da faaliyet göstermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Renault MAİS AŞ'nin 78. yetkili satıcısı olan Erdeğer Renault Plaza, Bursa'da açıldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 15 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin açılış törenine eski Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş katıldı.

Renault'nun marka konseptine uygun olarak, satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Erdeğer Renault Plaza'da 3 bin 500 metrekaresi servis alanı olmak üzere toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alan bulunuyor.

Renault ve Dacia markaları için hizmet verecek tesiste görev alan 100 kişilik uzman kadro bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Renault Ailesi'ne ve Bursa'ya hayırlı olsun. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama Abdülkerim Bey büyük bir yatırım yaptı ve bu büyük tesisi açılışa hazır hale getirdi. Cesaretinden dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise dünyanın ekonomik sıkıntıları konuştuğu bu ortamda bu sıkıntılara rağmen yatırımlara devam ettiklerini, bu tesisin açılışının da bunun ispatı olduğunu belirtti.

Aktaş, "Piyasada inişler çıkışlar var lakin Türk iş adamları, Türk firmaları ve Türk insanı ülkesine, ülkesini yönetenlere güveniyor. Bundan sonraki sürece güvenini devam ettiriyor, buna dair yatırımlar yapıyor. Ülke ekonomisi için değer üretecek bu cesaretli davranış için Erdeğer Ailesi'ne ve Renault Mais'e hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş da şunları kaydetti:

"Üretim, istihdam ve ihracat rakamları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan, otomotivin başkenti Bursa’da Renault yetkili satıcımız Erdeğer'in açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yarım asırdır OYAK Renault ile üretim üssümüz olan Bursa’da otomotiv tecrübesi, ticari vizyonu, yenilikçi bakış açısı ve yüksek yatırım isteği ile Erdeğer ile iş birliği yapıyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bursa ili için 100 kişilik ek istihdam sağlayacak olan Renault Erdeğer Plaza'da, Renault ve Dacia markalarımız ile müşterilerimizle buluşacağız. Son teknoloji ve inovasyonla donatılmış modern tesisinde kaliteli hizmet anlayışı ve profesyonel yönetim kadrosu ile Erdeğer Otomotiv, yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak fark yaratmamıza katkıda bulunacaktır. Abdülkerim Erdoğan nezdinde tüm çalışanlarını tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim."

Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan, 1982 yılında İstanbul'da ikinci el ticareti ile başlayan otomotiv sektöründeki faaliyetlerine, 2007 yılından bu yana da marka bayilikleri ile devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan,"Bugün de Renault markasının Erdeğer'le buluştuğu Bursa bayiliğinin açılışı için sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem markanın pazar payını, hem de müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutarak, elde edilen getirilerle yeni yatırımlar yapıp yeni istihdam alanları yaratarak memleket ekonomisine katkıda bulunmak ve tüm bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak en önemli amacımızdır." ifadelerini kullandı.

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Renault Mais

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