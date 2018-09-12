Erdemli'de limon hasadı başladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde Mayer cinsi limonun ilk hasadı yapıldı. Ülkedeki limon ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayan ilçede bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Sarıyer mahallesinde limon hasadına katılıp açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe genelindeki 110 bin dönümlük arazide yıllık 450 bin ton limon üretildiğini söyledi. Mayer cinsi limon hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirten Tollu, "Sonrasında yataklık limonların hasadına başlanacak. Hasadın ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Belediye olarak ilçemizde üretilen narenciye ve sebzelerin isim patentini almak için çalışma başlattık. Öncelikle limon, domates ve muzun isim patentini alacağız. Ardından ilçemizde Paketleme ve limonata fabrikası kurulması için çalışacağız. Erdemli halkı çalışkan bir toplum. Biz taşı, toprak yapıp sebze-meyve üreten bir halkız" dedi.

KİLOGRAM FİYATI 2 TL

Limon üreticisi Hasan Karaca ise limonun daldaki kilogram fiyatının 1,5 - 2 TL arasında değiştiğini dile getirerek, "Şu an limon fiyatları iyi ama inşallah sezon sonuna kadar fiyatlarımız biraz daha yükselir" ifadesini kullandı. Mayer cinsi limonun Rusya, Ukrayna'dan talep edildiğini aktaran Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin de Erdemli limonunun kalite ve aroması ile fark yarattığını aktardı.