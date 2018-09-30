Erdemoğlu, ilk 500 büyük şirketi arasında

GAZİANTEP (AA) - Erdemoğlu Holding bünyesindeki 8 şirketin, Ekonomist dergisince 2017 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen "Ekonomist 500 Büyük Anadolu Şirketi" araştırmasında yer aldığı açıklandı.

Erdemoğlu Holding'den yapılan yazılı açıklamada, dünyada üretilen makina halısının yüzde beşini ürettikleri, sıralamaya en fazla şirket sokan üçüncü grup olduğu bildirildi.

Araştırmanın ciro baz alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erdemoğlu Holding 5.7 milyar TL ciro, 466 milyon dolar ihracat ve 8 bin 198 çalışanıyla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Holding bünyesinde yer alan Sasa 22, Merinos Halı 43, Erdemoğlu Dış Ticaret 78, Sasa Dış Ticaret 113, Dinarsu İmalat 138, Zeki Mensucat 234, Özerdem 243 ve Merinos Pazarlama 415. sırada yer aldı."

Ayrıca, açıklamada, holdingin Sasa Polyesteri bünyesine kattıkları bu alanda üretime sekiz yılda 3,6 milyar dolar yatırım yapacakları ifade edilerek, 2019 yılında da pet şişe tesislerini üretime sokacakları belirtildi.

