FİNANS

Erdoğan Demirören'in vefatı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Demirören'in yakınları, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede bugün vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in ailesi, Kanlıca’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Erdoğan Demirören'ın kızı Meltem Demirören Oktay, babasının tedavi gördüğü hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın" ifadesini kullandı.

Meltem Demirören Oktay ve Erdoğan Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören’in taziyeleri kabul ettiği hastaneye taziyeye gelenler arasında Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da yer aldı.

Demirören ailesi, daha sonra taziyeleri Kanlıca’daki evlerinde kabul etmeye başladı.

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- "Türk sanayisine katkıda bulunmuş bir insandı"

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da Demirören'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Erdoğan Bey, bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Türk sanayisine katkıda bulunmuş bir insandı. Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Arzuhan Doğan Yalçındağ, iş adamı Cavit Çağlar, Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan Demirören'in cenazesinin 10 Haziran Pazar günü Fatih Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği açıklanmıştı.

Erdoğan Demirören'in vefatı

- Demirören'in yakınları, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor

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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti
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Erdoğan Demirören Vefat

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