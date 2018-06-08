Erdoğan Demirören'in vefatı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede bugün vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in ailesi, Kanlıca’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Erdoğan Demirören'ın kızı Meltem Demirören Oktay, babasının tedavi gördüğü hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın" ifadesini kullandı.

Meltem Demirören Oktay ve Erdoğan Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören’in taziyeleri kabul ettiği hastaneye taziyeye gelenler arasında Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da yer aldı.

Demirören ailesi, daha sonra taziyeleri Kanlıca’daki evlerinde kabul etmeye başladı.

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- "Türk sanayisine katkıda bulunmuş bir insandı"

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da Demirören'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Erdoğan Bey, bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Türk sanayisine katkıda bulunmuş bir insandı. Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum." şeklinde konuştu.