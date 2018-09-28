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Erdoğan: İlişkilerimizin daha da güçlendirilmesinden yanayız

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye'nin "ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinden yana" olduklarını söyledi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye'nin "ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinden yana" olduklarını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Dört yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı olarak Almanya'yı ziyaret ettim. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Ekim ayında kalabalık bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi ve şöyle konuştu:
"İlişkilerimizin daha da güçlendirilmesinden yanayız. Yarın sabah kendileriyle (Merkel) bir araya gelerek konuları etraflıca görüşme fırsatı bulacağız. Her alanda bu konuları değerlendirme fırsatı bulacağız.
"Demokrasimizi FETÖ terör örgütünden kurtarmak için mesai harcadık. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkemiz yeniden reformlar geliştirmiştir. Vize serbestisi konusunda kalan altı kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.
"Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem AB'nin yararına olacaktır. Almanya'nın bu konuda vereceği desteğe büyük önem veriyoruz. Türkiye bölgesel konularda ciddi sorumluluk üsleniyor.
"Ticari yaptırımların siyasi hedefler doğrultusunda kullanılması, ticaret kadar uluslararası güvenliğe de zarar verecektir. Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların ekonomiye etkisinin sınırlı kaldığını bir kez daha ifade ediyorum.
"Ülkemiz diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi tarafından gelebilecek tehditleri bertaraf edebilecek güçtedir. Türk ekonomisinin sağlam olduğunu merkel'e izah ettim. Almanya'da terör örgütleriyle daha etkili mücadele talebimizi ele aldık."
Merkel de konuşmasında, "Son dönemde farklı görüşlerimiz olmuştur, bunlar hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi konulardır" dedi ve ekledi:
"Bazı sorunların somut çözüme ulaşması bizi son derece mutlu etti. Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye istiyoruz. Kalıcı ekonomik büyüme kaydeden bir Türkiye istiyoruz.
"Göç konusunu ele aldık, türkiye bu konuda olağanüstü bir performans sergilemektedir. İdlib konusu ele alındı, yarın bu konuyu tekrar görüşerek pekiştireceğiz, orada çok kırılgan bir durum var.
"Ekim ayı ortalarında fransa, rusya, türkiye ve almanya olarak idlib konusunda bir 4'lü zirve istiyoruz. Terörle mücadele konusunda işbirliğimizi daha da ilerletmek istiyoruz. Karşılıklı iyi ilişkileri arzu ediyoruz."

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