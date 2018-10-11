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Erdoğan: Makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın uygulanacağı 2019 - 2021 döneminde, temel hedefin "ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek" olduğunu, temel önceliğin de, "makroekonomik ve finansal istikrarı korumak" olduğunu açıkladı.

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın uygulanacağı 2019 - 2021 döneminde, temel hedefin "ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek" olduğunu, temel önceliğin de, "makroekonomik ve finansal istikrarı korumak" olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan genelgede, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağına dikkat çekti.
Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir" dedi.
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların söz konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilkeleri olacağını vurgulayan Erdoğan, genelgede, şu konuların altını çizdi:
"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir.
"Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir.
"Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
"Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını da belirtti.
Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağını vurgulayan Erdoğan, genelgede şu konuları da sıraladı:
"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir.
"Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır.
"Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."
Erdoğan, tüm kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göndermeleri çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Rehberi" de yer aldı.

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