FİNANS

Erdoğan'dan "Vakit daha da büyüme vakti" paylaşımı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 23:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "16 yılda Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yılda Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, iktidarları dönemindeki ekonomik büyüme ve gelişmeye ilişkin bilgilerin yer aldığı "Vakit daha da büyüme vakti" başlıklı paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 2003-2017 döneminde yüzde 5,7 büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, 2002'de 230 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı yüzde 3,7 artırarak, 2017'de 851 milyar dolara çıkardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1983-1994 döneminde yüzde 62,7 ve 1995-2001 döneminde yüzde 71,6 olan enflasyonu, 2002-2017 döneminde yüzde 10,5'e çektiklerini vurguladı. Enflasyonun Mart 2018 döneminde de yüzde 10,2 indiğinin altını çizen Erdoğan, "16 yılda Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti" ifadelerini kullandı.

- Kişi başına düşen milli gelir 10 bin 600 dolara çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de 3 bin 500 dolar olan kişi başına milli geliri 2017'de 10 bin 600 dolara çıkardıklarına dikkati çekti.

Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SAGP) göre, 2002'de 9 bin 208 dolar olan kişi başına geliri, 2017'de 25 bin 655 dolara yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, "SAGP'ye göre 2002'de dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken 2017'de 13. sıraya yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

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