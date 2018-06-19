Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yılda Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, iktidarları dönemindeki ekonomik büyüme ve gelişmeye ilişkin bilgilerin yer aldığı "Vakit daha da büyüme vakti" başlıklı paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 2003-2017 döneminde yüzde 5,7 büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, 2002'de 230 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı yüzde 3,7 artırarak, 2017'de 851 milyar dolara çıkardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1983-1994 döneminde yüzde 62,7 ve 1995-2001 döneminde yüzde 71,6 olan enflasyonu, 2002-2017 döneminde yüzde 10,5'e çektiklerini vurguladı. Enflasyonun Mart 2018 döneminde de yüzde 10,2 indiğinin altını çizen Erdoğan, "16 yılda Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti" ifadelerini kullandı.