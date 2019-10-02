FİNANS

Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve tarihinde değişikliğe gidildi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla fuar, 24-26 Ekim'de İslamabad'da gerçekleştirilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve takviminde değişikliğe gidildi.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 24 Ekim’de gerçekleştireceği Pakistan resmi programı çerçevesinde, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının onayıyla fuarın iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve dünyaya önemli mesajlar vermek için İslamabad’a alındığını söyledi.

Fuarın, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığının tahsis ettiği bir askeri alanda gerçekleştirileceğini ifade eden Kurt, bu bağlamda fuar tarihlerinin de 24-26 Ekim olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Kurt, iki ülke liderinin olası fuar ziyaretine göre etkinlik programının da yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Fuar kapsamında, Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan'da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak.

Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığı, kara, hava, deniz araçları, stratejik ürün üretici ve tedarikçileri, Kara Araçları Araştırma Enstitüsü, Pakistan Silah ve Mühimmat Fabrikaları ile Depo Komutanlığı katılım sağlayacağı fuarda, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve Türk şirketlerinin iş hacimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Fuara, aralarında Türkiye'den kara, hava, deniz aracı ve sistem üreticilerinin de bulunduğu 70'ten fazla firma katılımı bekleniyor.

Söz konusu organizasyonun daha önce 29-31 Ekim'de Pakistan'da Karaçi Expo Center'da gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
İTOİTO
Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtıUluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. High Tech Port Savunma Fuarı havacılık pakistan Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

İTO

İTO

Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı

Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı

Ankara keçisinin sayısı, son 10 yılda 2,5 kat arttı

Ankara keçisinin sayısı, son 10 yılda 2,5 kat arttı

TZOB, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

TZOB, eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.