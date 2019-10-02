Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve takviminde değişikliğe gidildi.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 24 Ekim’de gerçekleştireceği Pakistan resmi programı çerçevesinde, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının onayıyla fuarın iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve dünyaya önemli mesajlar vermek için İslamabad’a alındığını söyledi.

Fuarın, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığının tahsis ettiği bir askeri alanda gerçekleştirileceğini ifade eden Kurt, bu bağlamda fuar tarihlerinin de 24-26 Ekim olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Kurt, iki ülke liderinin olası fuar ziyaretine göre etkinlik programının da yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Fuar kapsamında, Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan'da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak.