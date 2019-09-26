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Ericsson'un "yeni nesil teknolojileri" tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: - "Bir taraftan ülkemize bilgi birikimi getirecek ve bilgi birikimini yerlileştirecek yabancı şirketlere destek olmaya gayret ederken diğer taraftan da yerli şirketlerimize yol gösterecek adımlar atıyoruz" - Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın: - "4,5G (LTE) baz istasyonu ve radyolink portföyümüz içinden, operatörlerimizin ihtiyaçlarına göre seçilmiş ürünlerimizin yerli malı belgelerini aldık. Bu yıl sonu itibarıyla seri üretimleri başlayacak şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bir taraftan ülkemize bilgi birikimi getirecek ve bilgi birikimini yerlileştirecek yabancı şirketlere destek olmaya gayret ederken diğer taraftan da yerli şirketlerimize yol gösterecek adımlar atıyoruz." dedi.

Ericsson Türkiye, Türk mühendislerce "Ericsson Araştırma Laboratuvarı", "İzmir Nesnelerin Interneti Garajı" ve "Yerli Üretim Merkezi"nde geliştirilen teknoloji ürünlerini BTK'de düzenledikleri toplantıyla tanıttı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, toplantının açılışında, Ericsson'un elektronik haberleşme ekipmanları ve bu ekipmanları destekleyen hizmetlerin sunumu noktasında, dünya çapında en bilinen markalardan bir olduğunu ifade etti.

Dünyanın gün geçtikçe küreselleştiğini ve sınırların ortadan kalktığını kaydeden Karagözoğlu, bu dönüşümün doğal sonucu olarak başarılı şirketlerin de tek bir ülkenin şirketi olmaktan çıkıp dünya şirketi vizyonuyla hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Ericsson gibi büyük ve deneyimli şirketlerin fahri olarak ülkenin şirketi olmasının yolunu açan yatırım, etkinlik ve iş birliklerinin sadece kendisini değil, sektörde iş yapan tüm paydaşları sevindirdiğini anlatan Karagözoğlu, "Çünkü biliyoruz ki oluşturulan ekosistem sadece Ericsson'u değil, büyük çoğunluğu yerli olan ilgili diğer paydaşları da ciddi bir şekilde etkiliyor." diye konuştu.

Karagözoğlu, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin önemli olduğunu belirterek, "Bir taraftan ülkemize bilgi birikimi getirecek ve bilgi birikimini yerlileştirecek yabancı şirketlere destek olmaya devam ederken diğer taraftan da yerli şirketlerimize yol gösterecek adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

KOBİ'lerin ekonominin yapı taşları arasında yer aldığına işaret eden Karagözoğlu, büyüme, refah ve istihdamın artmasında etkin olan KOBİ'lerin uluslararası rekabette avantaj elde edebilmeleri için teknolojiden en etkin şekilde yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

- "Yerli ve milli üretim seferberliği önemli bir hamle"

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da bu dönemde Türkiye'de, yüksek katma değerli mühendisliğe ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımların ve desteklerin etkisiyle büyük bir teknolojik sıçrama yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin telekom sektöründe önemli noktada bulunduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Ericsson olarak Türkiye'deki 130 yıllık geçmişimizle bu gelişime destek vermiş ve önemli roller üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.
Devletimizin yerli ve milli üretim seferberliğini gelecek nesiller açısından da önemli bir hamle olarak görüyor ve tüm küresel ve yerel kaynaklarımızla destekliyoruz. Bu süreçte, yerli Ar-Ge gücümüzle yıllardır müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yazılımların yerli malı belgelerini alıyor, global yazılım uzmanlarımızdan Türk mühendislerimize bilgi transferiyle kalmayıp, Ericsson'un en son teknolojik yazılımlarına yine Türkiye'den katkı sağlıyoruz."

Yalçın, kritik ürünlerin üretim hatlarını Türkiye'ye taşıyarak yerlileştirdiklerini ifade ederek, bu yönde ihracat potansiyeli yaratmak üzere çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi. Yalçın, "Bu çalışmalar kapsamında 4,5G (LTE) baz istasyonu ve radyolink portföyümüz içinden, operatörlerimizin ihtiyaçlarına göre seçilmiş ürünlerimizin yerli malı belgelerini aldık. Bu yıl sonu itibarıyla seri üretimleri başlayacak şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz." dedi.

İzmir'de Nesnelerin Interneti Garajını hayata geçirdiklerini anlatan Yalçın, "Bir yılı aşkın süredir, ülkemiz açısından çok kıymetli olan bu projenin üzerinde büyük bir ekiple ve motivasyonla çalışıyor, müşterilerimiz ve KOBİ'ler yardımıyla pek çok başarılı prototipi geliştirmiş bulunuyoruz. Örnek vermek gerekirse beyin dalgalarıyla iş kazalarını önleyen cihazlardan, rüzgar türbinlerinin verimli çalışmasını sağlayan sistemlere, çalışanların ofisteki hava kalitesini ölçüp düzenleyen uygulamalardan, orman yangını riskini önceden otomatik olarak bildiren kuş kafeslerine kadar farklı kullanım alanlarındaki prototip ve uygulamaları tanıtacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ericsson Türkiye Ericsson Yerli Teknolojiler Işıl Yalçın Ömer Abdullah Karagözoğlu

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