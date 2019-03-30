Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu kuruldu

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlara yönelik araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmalarını yürütmek üzere oluşturuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu'nun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğe göre, Çalışma Grubu üyeleri, ilgili bakanlıklar, kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uzmanlardan seçilecek.

En fazla yedi kişiden oluşacak Çalışma Grubunun görev süresi, ihtiyaç durumuna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından belirlenecek.

Çalışma Grubu, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütecek, mevzuatta değişiklik gerektiren hususları tespit edecek, ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi için teklif hazırlayacak.

Çalışma Grubunun merkezi Ankara olacak. Grup tarafından yapılacak harcamalar bu amaçla Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

