FİNANS

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ekonomi Gazetecisi ve Kripto Paralar Uzmanı Erkan Öz, Bitcoin’de yaşanan son yükselişlerin, öncelikle ABD merkez bankası FED olmak üzere merkez bankalarından gelen güvercin mesajlara dayandığını söyledi.

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

İSTANBUL, (DHA) -Ekonomi Gazetecisi ve Kripto Paralar Uzmanı Erkan Öz, Bitcoin’de yaşanan son yükselişlerin, öncelikle ABD merkez bankası FED olmak üzere merkez bankalarından gelen güvercin mesajlara dayandığını söyledi.

Uzun bir süredir gerileme sürecinde olan kripto paraların 2019’un ilk aylarında tekrar yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladığına dikkat çeken Erkan Öz, “En çok bilinen kripto para Bitcoin, Ocak 2017’de 750 dolar seviyelerinden Aralık 2017’de 19 bin 600‘lere kadar tırmanmıştı. Ancak bu tarihten sonra kripto paralar genel olarak bir gerilemeye girmiş ve Bitcoin Aralık 2018’de 3 bin 285 dolar civarına kadar düşmüştü. 'Piyasa daha da aşağıya gider mi?' endişeleri artarken, 2019’un ilk aylarında kripto paralarda tekrar bir yükseliş eğilimi başladı. Ocak ayının ilk günlerinde 4 bin doları aşıp ardından yeniden 3 bin dolar seviyesine gerileyerek şubat sonunda bir kez daha 4 bin doları aşan Bitcoin'in artış eğilimi kuvvetlendi” değerlendirmesinde bulundu.

FED'DEN GELEN AÇIKLAMALAR BORSALARI HAREKETLENDİRDİ

FED'in faiz artırmayacağını ve piyasadan çektiği dolar miktarını azaltacağını açıklamasının klasik borsalara hareket getirdiğinin altını çizen Erkan Öz, “Çin Merkez Bankası’nın ocak ayında ülke ekonomisine 457 milyar dolar kredi enjekte etmesi ve nisan ayı başında bu hareketin imalat sanayiine genişleme olarak yansıması global piyasaları umutlandırırken, kripto paralara da ciddi alım getirdi” diye konuştu.

Erkan Öz, şöyle devam etti:

“Nisan ayına 4 bin 100 dolar civarında giren Bitcoin, Çin ve ABD’den gelen olumlu imalat sanayi PMI verilerinin ardından 5 bin 300 dolarlara kadar hızla tırmandı. Bitcoin şu sıralar 5 bin 200 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto paralar sektörü Türkiye’de ve dünyada 2017 yılında yaşanan yükseliş dönemine göre 2019’da çok daha yaygın ve gelişmiş bir görüntü sergiliyor.
2017 yılında büyük küresel bankalar özellikle Bitcoine karşı bir tutum sergilerken gelinen noktada bugün Goldman Sachs ve JP Morgan kendi kripto paralarını çıkarma projeleri üzerinde çalışıyor. Bir çok ülke kripto paralar sektörüne yasal altyapı oluşturmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu ülkeler arasında Japonya İsviçre, Malta, Fransa, Rusya ve İran yer alıyor. Beyaz Rusya gibi ülkelerde ise blok zincir ve kripto paralar alanında proje geliştirenlere uzun süreli vergi muafiyetleri tanınıyor.

Türkiye’deyse Eylül 2018’de açıklanan Yeni Ekonomi programında kripto para halka arzlarının (ICO’lar) yaygınlaştırılacağı ifade edilmişti. Dünya ile birlikte ülkemizde de yaygınlaşan ve oldukça fazla yatırımcısı bulunan sektörün potansiyelini gören girişimciler ise alıcı ve satıcıyı bir araya getiren yerel dijital-kripto para borsaları kurarak Türkiye’de sektörün tanınmasına, gelişmesine ve büyümesine katkıda bulundu. 2017’de Ülkemizde sadece dört kripto para borsasından bahsedebilirken bugün bu sayı 30’un üzerine çıktı.”

“SEKTÖRDEKİ YATIRIMCI SAYISINI ARTIRACAKTIR”

Türkiye’nin ilk ve en büyük dijital para borsalarından Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise kripto paralarda fiyatlar yükselirken bu hareketlerin hacim ile de desteklendiğinin altını çizdi. Özer, “En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel artış eğiliminin etkisiyle, işlem hacimleri de yükseldi. Bitcoin 16 milyar dolar ile Kasım 2018’den bu yana görülen en yüksek günlük işlem hacmine ulaştı. Piyasaların ilerleyen zamanda daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu durum sektördeki yatırımcı sayısını da arttıracaktır” dedi.

Koineks CEO’su Özer ayrıca kullanıcıları, yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında uyardı. Özer güvenilir, bilinen ve varlık koruma konusunda üst düzey güvenlik önlemlerini kullanan borsaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Özer, sektörün gelişmesi ve regülasyonların sağlanması için dijital para borsalarına çok iş düştüğünü sözlerine ekledi.

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendiErkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecekİstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik ÜniversitesiDASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Kritik açıklama öncesi dolarda son durum!

Kritik açıklama öncesi dolarda son durum!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Tekrar devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Tekrar devreye alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.